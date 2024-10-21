Санду не стала проводить брифинг после результатов выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду не стала проводить полноценный пресс-брифинг после завершения голосования на выборах главы государства и на референдуме по евроинтеграции.
Выступление Санду продлилось примерно полторы минуты. В своей речи президент заявила о «беспрецедентной атаке на свободу и демократию» в Молдавии.
По ее словам, криминальные группировки и иностранные силы «атаковали страну ложью и пропагандой».
«У нас есть доказательства и информация, что криминальная группировка намеревалась купить 300 тыс. голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого — скомпрометировать демократию. Их цель — посеять страх и панику в обществе», — сказала глава государства (цитата по изданию Newsmaker).
Она добавила, что Кишинев будет ждать итоговые результаты, после чего власти «вернутся с решениями».
20 октября в Молдавии прошли выборы президента, а также референдум по вступлению республики в Евросоюз.
Согласно 92% обработанных протоколов, Санду получила 38,49% голосов, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло - 28,42%, молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый - 13,71%. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, то будет второй тур, куда выйдут два лидирующих кандидата.
На референдуме по евроинтеграции победу одерживают ее противники. Согласно 92% обработанных протоколов, за вступление в ЕС выступают 47,09% участников голосования, против - 52,91%.
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