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Военная операция на Украине ,  
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Охранник сельхозпредприятия пострадал при атаке БПЛА на белгородское село

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Военная операция на Украине

Украинский беспилотник нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в селе Грузское Борисовского района, в результате чего пострадал охранник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадал охранник. Мужчину с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица, руки и ног бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал Гладков в телеграм-канале, добавив, что на предприятии была повреждена газовая труба.

Атакам ВСУ также подверглись город Шебекино и села Новая Таволжанка и Тишанка. В Шебекино, по словам главы региона, повреждены четыре частных дома. В Новой Таволжанке получили повреждения четыре частных домовладения. Тишанку атаковали дроны-камикадзе, после чего были зафиксированы повреждения в одном социальном объекте и в двух частных домовладениях.

Житель белгородского села пострадал в результате обстрела ВСУ
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Накануне, 19 октября, четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрела украинскими военными поселка Октябрьский. Кроме того, в результате атаки были повреждены 20 жилых домов и 14 машин, рассказал Гладков.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны БПЛА беспилотники пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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