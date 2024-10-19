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Военная операция на Украине ,  
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Житель белгородского села пострадал в результате обстрела ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Мужчина, проживающий в селе Вязовое Краснояружского района, получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с травмой головы, ранением брюшной полости, осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, обстрелу со стороны Украины подверглись Шебекино и Новая Таволжанка. В обоих населенных пунктах повреждены несколько жилых домов, а также социальный объект.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Ранее Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на Шебекино пострадал мирный житель. Еще были повреждены четыре многоквартирных дома и столько же частных, а также два нежилых здания и коммерческий объект.

14 октября уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что с начала российской военной операции на Украине и по 2024 год в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях погибли 398 человек, 1157 жителей получили ранения.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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