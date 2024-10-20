В НАТО заявили, что Россия станет сильнее после военной операции

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НАТО планирует начать крупнейшую модернизацию альянса в связи с усилением военного потенциала России после окончания украинского конфликта, заявил главнокомандующий НАТО генерал США Кристофер Кавол. Его слова приводит немецкий журнал Spiegel.

«В конце войны на Украине российские военные будут сильнее, чем сегодня», — считает главнокомандующий.

По его словам, на границе НАТО «будет противник с реальными навыками, массой войск и четкими намерениями».

Об угрозе для НАТО со стороны России в июле также заявил президент Польши Анджей Дуда. Он считает, что проигрыш Украины в конфликте может привести к началу большой войны. По его словам, НАТО следует «не считать дни» до начала конфликта, а начать подготовку к нему.

Президент России Владимир Путин неоднократно опровергал стремление России начать войну с альянсом. Он подчеркивал, что у страны «нет никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного».