В Тамбовской области завершили спасательные работы после обрушения дома
Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в результате обрушения дома в городе Кирсанове Тамбовской области, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«В Кирсанове завершены аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении.
МЧС удалось спасти пять жильцов дома. Всего при обрушении погибли пять человек, еще 11 пострадали. Из них, как отметило ведомство, девять человек отправили на амбулаторное лечение, а двоих госпитализировали.
Жильцам из соседних подъездов спасатели помогают забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир, сообщило министерство.
При проведении аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС разобрали 300 куб. м разрушенных конструкций. В разборе завалов участвовали более 150 специалистов и 35 единиц техники, в том числе беспилотники, инженерная и тяжелая техника.
Обрушение пятиэтажного дома на улице Коммунистической в Кирсанове произошло накануне утром в результате взрыва газа.Тогда были повреждены четвертый и пятый этажи жилого дома. Из-за утечки бытового газа начался пожар, огонь потушили на 150 кв. м.
Для жильцов подготовили пункт временного размещения на 60 человек. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров также поручил ввести в Кирсанове режим чрезвычайной ситуации, чтобы оказать жильцам необходимую помощь.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
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