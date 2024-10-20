В Тамбовской области завершили спасательные работы после обрушения дома

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Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в результате обрушения дома в городе Кирсанове Тамбовской области, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В Кирсанове завершены аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении.

МЧС удалось спасти пять жильцов дома. Всего при обрушении погибли пять человек, еще 11 пострадали. Из них, как отметило ведомство, девять человек отправили на амбулаторное лечение, а двоих госпитализировали.

Жильцам из соседних подъездов спасатели помогают забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир, сообщило министерство.

При проведении аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС разобрали 300 куб. м разрушенных конструкций. В разборе завалов участвовали более 150 специалистов и 35 единиц техники, в том числе беспилотники, инженерная и тяжелая техника.

Обрушение пятиэтажного дома на улице Коммунистической в Кирсанове произошло накануне утром в результате взрыва газа.Тогда были повреждены четвертый и пятый этажи жилого дома. Из-за утечки бытового газа начался пожар, огонь потушили на 150 кв. м.

Для жильцов подготовили пункт временного размещения на 60 человек. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров также поручил ввести в Кирсанове режим чрезвычайной ситуации, чтобы оказать жильцам необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.