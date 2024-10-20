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Политика ,  
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Вучич сообщил о первом за 2,5 года разговоре с Путиным

Вучич поговорил с Путиным в годовщину освобождения Белграда
Александар Вучич
Александар Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным и поблагодарил Россию за освобождение Белграда во время Второй мировой войны. Об этом политик рассказал в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Сербское издание написало, что Вучич не поздравил Путина
Политика
Александар Вучич

«Я поблагодарил президента Путина за поздравления и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа, выразил благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими подразделениями участвовали в освобождении столицы», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

Он отметил, что не беседовал с Путиным почти 2,5 года и прошедший разговор был «открытым, долгим и содержательным».

В сентябре Вучич негативно высказался насчет того, что Россию не пригласят на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау в Польше. «Те, кто его освободил, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создал этот лагерь, приглашены будут», — заявил тогда сербский лидер.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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