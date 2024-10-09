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Политика ,  
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Сербское издание написало, что Вучич не поздравил Путина

Danas: Вучич в этом году не поздравил Путина с днем рождения
Александар Вучич
Александар Вучич (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич публично не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения 7 октября, обратило внимание сербское издание Danas.

Издание утверждает, что это произошло «впервые за восемь лет». Однако в последний раз о том, что Вучич направил поздравления президенту России, сообщалось в 2021 году. Тогда он пожелал Путину «доброго здоровья и обилия новых возможностей для прогресса в личном и профессиональном плане».

После 2022 года о том, что Вучич поздравлял Путина с днем рождения, Белград не сообщал, как и Кремль: в списке поздравивших президента с личным праздником в 2023 году пресс-служба главы государства президента Сербии не упоминала. Однако в марте этого года президент Сербии поздравил Путина с победой на выборах через посла России в Белграде Александра Боцана-Харченко, передав ему письмо.

В день рождения, 7 октября, у Путина был рабочий день. Его поздравили в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что с днем рождения главу государства поздравили все лидеры стран — участниц СНГ, которые приняли участие в неформальной встрече в резиденции российского президента в «Ново-Огарево» в этот день. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал Путину ко дню рождения «хороший турецкий подарок», рассказывали в Кремле.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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