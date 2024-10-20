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Операция Израиля в Ливане ,  
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ЦАХАЛ сообщила об ударе по командному центру разведки «Хезболлы»

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Операция Израиля в Ливане
Последствия израильских ударов по Бейруту, 20 октября 2024 года
Последствия израильских ударов по Бейруту, 20 октября 2024 года (Фото: Yara Nardi / Reuters)

ВВС Израиля нанесли удар по командному центру штаб-квартиры разведки «Хезболлы» в Бейруте, сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

Там отметили, что объект был атакован утром 20 октября, под удар также попала подпольная оружейная мастерская.

По данным ЦАХАЛ, убиты трое боевиков «Хезболлы». Один из них — старший командир южного фронта шиитской группировки Абасс Салама. Как отмечает израильская армия, он руководил боевыми действиями в районе Бинт-Джубайля и несет ответственность за множество атак по Израилю.

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Двое других — Аббас Авада и Ахмад Али Хусейн. Первый занимал должность старшего эксперта по коммуникациям «Хезболлы», а второй возглавлял одно из подразделений по производству оружия для группировки.

Израильская сторона подчеркнула, что перед нанесением удара местное население «заблаговременно» предупредили об этом.

ЦАХАЛ назвала военную инфраструктуру «Хезболлы» целью военной операции, которую Израиль начал проводить в Ливане 23 сентября. Так, утром 20 октября израильская армия отчиталась об атаке на 175 объектов «Хезболлы» и движения ХАМАС, против которого страна также ведет боевые действия.

Ранее, 18 октября, «Хезболла» заявила о «новой фазе эскалации противостояния» с Израилем.

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Израиль Бейрут Хезболла разведка штаб-квартира
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