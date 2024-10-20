Израиль отчитался об атаке на 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы»
За сутки ВВС Израиля атаковали около 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы», расположенные в секторе Газа и Ливане, сообщила пресс-служба израильской армии утром 20 октября.
«Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые площадки и объекты террористической инфраструктуры», — отметили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным Al Jazeera, рано утром 20 октября Израиль нанес как минимум два авиаудара по Бейруту — столице Ливана. Кроме того, в результате израильской атаки на город Бейт-Лахия на севере сектора Газа погибли не менее 73 человек, передает телеканал.
В ЦАХАЛ отметили, что на юге Ливана ликвидировали более 65 боевиков «Хезболлы».
Израиль ведет войну с ХАМАС с 7 октября 2023 года. Тогда боевики этого движения нанесли массированные удары по территории страны. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи», а премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился зачистить от боевиков ХАМАС приграничные населенные пункты. На Израиль ХАМАС напал из сектора Газа.
Накануне Нетаньяху заявил о «начале конца войны» в Газе из-за смерти лидера палестинского движения Яхьи Синвара. О его гибели вечером 17 октября сообщила Армия обороны Израиля.
Израиль также ведет боевые действия с Ливаном. 23 сентября ЦАХАЛ начала на территории этой страны «упреждающую наступательную операцию», целью которой объявили инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла».
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