В ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Домодедовском районе Подмосковья, сообщают «112» и РЕН ТВ.
Машины столкнулись на трассе А-107 в Московской области рано утром. На опубликованных РЕН ТВ фотографиях с места ДТП видно, что у грузовика повреждена лобовая часть, тогда как легковушку «разорвало» на две части.
На месте работают экстренные службы.
Накануне на 55-м км трассы М-7 в городском округе Богородский в Московской области столкнулись два автомобиля — грузовик и газель, после чего они загорелись. Позже в МЧС уточнили, что загорелась еще и легковая машина. Пожар полностью ликвидировали спустя примерно час. Пострадавших не было.
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