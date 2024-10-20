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В ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Домодедовском районе Подмосковья, сообщают «112» и РЕН ТВ.

Машины столкнулись на трассе А-107 в Московской области рано утром. На опубликованных РЕН ТВ фотографиях с места ДТП видно, что у грузовика повреждена лобовая часть, тогда как легковушку «разорвало» на две части.

На месте работают экстренные службы.

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Фото:ГУ МЧС России по Амурской области

Накануне на 55-м км трассы М-7 в городском округе Богородский в Московской области столкнулись два автомобиля — грузовик и газель, после чего они загорелись. Позже в МЧС уточнили, что загорелась еще и легковая машина. Пожар полностью ликвидировали спустя примерно час. Пострадавших не было.

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ДТП Подмосковье грузовик легковушка
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