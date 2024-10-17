В Амурской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с фейерверками

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Амурской области, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«По оперативным данным, водитель грузовика госпитализирован. К сожалению, в легковушке все погибли», — говорится в сообщении.

Авария произошла на 1476-м километре федеральной автодороги «Амур». Как отмечает пресс-служба, оба автомобиля загорелись после столкновения. На месте работают девять спасателей и три спецмашины, уточнили в ведомстве.

Телеграм-канал Shot писал, что ДТП произошло в селе Возжаевка Белогорского района Амурской области. Легковой автомобиль врезался в фуру с фейерверками. Та опрокинулась на бок, и пиротехника начала детонировать. По данным канала, рядом находилась АЗС, но пожарным удалось предотвратить распространение огня на заправку.

В начале октября 13 человек, в том числе девятилетний ребенок, пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом у деревни под Чебоксарами. Нескольким пострадавшим, включая несовершеннолетнего, потребовалась госпитализация. Авария произошла 4 октября на 635-м километре трассы М-7 возле деревни Вурманкасы в Чебоксарском округе.