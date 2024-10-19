Кадры пожара после ДТП с тремя машинами на трассе М-7 в Подмосковье

На трассе в Подмосковье после ДТП загорелись три машины. Видео

Video

На 55-м км трассы М-7 в городском округе Богородский в Московской области столкнулись два автомобиля — грузовик и газель, после чего они загорелись. Позже в МЧС уточнили, что загорелась еще и легковая машина.

В тушении пожара участвовали восемь специалистов и две единицы техники. Пожар полностью ликвидировали спустя примерно час. Пострадавших не было. Движение по дороге осуществляется по одной полосе.