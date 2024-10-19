На трассе в Подмосковье после ДТП загорелись три машины. Видео
На 55-м км трассы М-7 в городском округе Богородский в Московской области столкнулись два автомобиля — грузовик и газель, после чего они загорелись. Позже в МЧС уточнили, что загорелась еще и легковая машина.
В тушении пожара участвовали восемь специалистов и две единицы техники. Пожар полностью ликвидировали спустя примерно час. Пострадавших не было. Движение по дороге осуществляется по одной полосе.
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