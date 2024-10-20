 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Британии освободят 1,1 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем

ITV: в Британии досрочно освободят 1 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем

В Великобритании еще 1,1 тыс. заключенных будут освобождены в ближайшие дни в рамках борьбы правительства с проблемой переполненности тюрем, сообщает телеканал ITV News.

Это вторая группа досрочно освобожденных по программе сокращения доли срока, которое большинство осужденных должны отбыть, с 50% до 40%. Первый раунд освобождения прошел в середине сентября, тогда на свободу досрочно вышли 1,7 тыс. заключенных.

По данным The Times, вторую группу освободят во вторник, 22 октября.

В Британии случайно раскрыли почту одного из богатейших людей мира
Политика
Бернар&nbsp;Арно

В начале июля британский премьер Кир Стармер заявил, что в стране «слишком много заключенных и недостаточно тюрем». Численность заключенных на тот момент составляла примерно 87 тыс. человек, и Минюст страны прогнозировал, к концу 2025 года она достигнет 99,3 тыс. человек. При этом проектируемая вместимость значительно отставала, планировалось создать всего 4,4 тыс. новых мест.

В том же месяце министр юстиции Британии Шабана Махмуд объявила о решении правительства снизить обязательный срок отбывания наказания до 40%. После отбытия этой доли срока заключенные могут выйти на свободу досрочно. Схема досрочно освобождения не распространяется на некоторых заключенных, в том числе на осужденных за сексуальное и домашнее насилие или терроризм.

Ранее, как правило, в Британии большинство заключенных выходили на свободу по истечении половины срока. Это не касалось приговоренных к более чем 4 годам заключения и осужденных за тяжкие насильственные или сексуальные преступления — их дела в индивидуальном порядке рассматривала Комиссия по условно-досрочному освобождению.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Великобритания тюрьмы Заключенные
Материалы по теме
Население Британии выросло сильнее всего за 50 лет
Общество
В Британии случайно раскрыли почту одного из богатейших людей мира
Политика
Каждая седьмая компания допустила уход из Британии при повышении налогов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Маск рассказал, что ждет США в случае победы Харрис на выборахПолитика, 07:53
Четверо пожарных пострадали при атаке дронов на ДзержинскПолитика, 07:46
Минобороны сообщило об уничтожении 110 дронов над регионами РоссииПолитика, 07:18
Маск рассказал о просьбе властей изучить шансы падения Starship на акулуПолитика, 07:13
Reuters узнал о сбросе ЦАХАЛ в Газе листовок с фото погибшего главы ХАМАСПолитика, 06:35
В Британии освободят 1,1 тыс. заключенных из-за переполненных тюремПолитика, 06:28
Сын Цзю проиграл российскому боксеру в чемпионском бою в СШАСпорт, 06:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп объяснил, почему считает Харрис угрозой демократии в СШАПолитика, 06:15
К сыну певицы Валерии подали иск на сумму свыше $500 тыс.Общество, 05:42
В штате Миссисипи неизвестные открыли стрельбу по толпе и убили троихОбщество, 05:10
Трамп нецензурно «уволил» ХаррисПолитика, 04:59
Премьер Британии заявил о беспокойстве после атаки дрона на дом НетаньяхуПолитика, 04:41
CNN узнал об утечке секретных данных про ответный удар Израиля по ИрануПолитика, 04:34
The Jerusalem Post узнала, что Израиль ответит на атаку дома НетаньяхуПолитика, 04:02