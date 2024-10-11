В Британии случайно раскрыли почту одного из богатейших людей мира

Данные «утекли» при рассылке информации о десятом Международном инвестиционном саммите в Лондоне. В копии сообщения были указаны почтовые адреса тех, кому предназначалось письмо, в том числе и почта главы LVMH

Бернар Арно (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Правительство Британии принесло извинения основателю и президенту группы компаний LVMH Бернару Арно из-за того, что по ошибке раскрыло его личный электронный адрес, передает Sky News. Бизнесмен входит в пятерку богатейших людей мира, его состояние Forbes оценивает в $181,4 млрд.

Данные «утекли» при рассылке информации о десятом Международном инвестиционном саммите в Лондоне, который пройдет на следующей неделе. В копии сообщения были указаны адреса тех, кому предназначалось письмо. Среди этих людей была указана и почта Арно, ее смогли увидеть все получатели.

«Это произошло из-за административной человеческой ошибки, и мы приносим извинения пострадавшим. Мы очень серьезно относимся к защите данных, и мы передали этот вопрос в Управление комиссара по информации (ICO)», — заявил Sky News представитель британского Министерства бизнеса и торговли.

Французский предприниматель Бернар Арно впервые появился в списке миллиардеров Forbes в 1997 году, когда его состояние составляло $3,6 млрд. Он вошел в двадцатку богатейших людей мира в 2005 году (состояние $17 млрд), а уже в 2011 году попал в пятерку (состояние $41 млрд). В последние годы он соревновался за первые места в рейтинге с Илоном Маском и Джефом Безосом.

Основанный Арно холдинг LVMH является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая такие бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, Sephora, Givenchy, Marc Jacobs и др. Выручка компании выросла с $4 млрд в 1989 году до $94 млрд в 2023-м.