Кир Стармер заявил о переполненности британских тюрем

Тюремная система сразу исправлена не будет, но в долгосрочной перспективе заключенных должно стать меньше, заявил Стармер. Численность заключенных в Англии и Уэльсе составляет 87 тыс., что на 13% больше, чем в последние годы

Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В Великобритании «слишком много заключенных и недостаточно тюрем», — сказал британский премьер Кир Стармер, пишет The Times. Кризис с переполненностью тюрем был еще одной частью системы, которая была «сломана», наряду с Национальной службой здравоохранения, сказал британский премьер.

По его словам, «в одночасье» тюремная система исправлена не будет, но в долгосрочной перспективе число заключенных может быть сокращено, а политика будет сосредоточена на раннем вмешательстве в дела молодежи и реабилитации, чтобы уменьшить количество рецидивов.

5 июля Стармер назначил Джеймса Тимпсона министром по делам тюрем, условно-досрочного освобождения и испытательных сроков. Тот известен своей работой по поддержке и реабилитации бывших заключенных, пишет The Times.

Он был председателем Форума работодателей по борьбе с повторными правонарушениями и Фонда тюремной реформы, а его компания Timpson Group с 2008 года наняла на работу более 1,5 тыс. заключенных. Ранее Тимпсон заявил в интервью Channel 4, что, по его мнению, Британия «пристрастилась к наказаниям» и что только треть нынешних заключенных «определенно должна находиться там».

Слова Стармера прозвучали после того, как Ассоциация тюремных директоров недавно предупредила, что в тюрьмах Англии и Уэльса через несколько дней закончатся камеры. Численность заключенных составляет 87 тыс. человек, что на 13% больше, чем за последние три года, и, по прогнозам британского Минюста, к концу 2025 года она достигнет 99,3 тыс. человек. При этом проектируемая вместимость значительно отстает, планируется создать всего 4,4 тыс. новых мест.

Новый британский министр юстиции Шабана Махмуд в ближайшие две недели будет вынуждена принять срочные решения в связи с этим кризисом. Минюст и МВД Британии уже составили список экстренных мер, включая снижение порога автоматического освобождения для лиц, совершивших ненасильственные преступления, с нынешних 50 до 40–45%.

Всеобщие выборы в Великобритании прошли 4 июля. На них победу одержала Лейбористская партия, завершив 14-летнее правление консерваторов. Ее лидер, Стармер, стал премьер-министром страны.