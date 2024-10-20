В Миссисипи два человека открыли стрельбу по толпе, в результате трое погибли

В штате Миссисипи неизвестные открыли стрельбу по толпе и убили троих

В американском штате Миссисипи неизвестные открыли стрельбу по толпе, которая праздновала победу своей школьной футбольной команды, сообщает Associated Press (AP).

В результате погибли три человека: двоим из них было по 19 лет, третьему — 25 лет. Еще восемь были ранены, их на вертолетах доставили в местные больницы. Стрелявших было по меньшей мере двое.

Стрельба произошла после футбольного матча, который проходил в рамках встречи выпускников одной из школ штата. Победу своей команды праздновала группа из 200-300 человек на открытом воздухе, уточняет AP со ссылкой на шерифа округа Уилли Марча. Перед тем, как был открыт огонь, несколько мужчин подрались.

Марч отметил, что после выстрелов начался хаос и люди разбежались.

Неделей ранее стрельба произошла у кампуса Университета Теннесси в Нэшвилле также во время встречи выпускников. В результате один человек погиб и еще девять пострадали.