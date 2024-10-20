На севере Германии мужчина напал с ножом на прохожих, четверо были ранены

На севере Германии мужчина напал с ножом на прохожих

На севере Германии мужчина напал с ножом на прохожих, в результате ранения получили четыре человека, сообщает Tagesschau.

Нападение произошло днем 19 октября в городе Фалльштедте в федеральной земле Нижняя Саксония. Пострадали трое мужчин 18, 66 и 73 лет и 48-летняя женщина.

По данным местной газеты Peiner Allgemeine Zeitung, в момент нападения пострадавшие «подметали тротуар» или «находились в своем палисаднике». В полиции уточнили, что их жизни ничего не угрожает.

Нападавший — 32-летний мужчина — позволил правоохранителям арестовать себя на месте без сопротивления, отмечает Tagesschau. По информации издания, в ходе допросов у полиции появились подозрения о том, что задержанный может быть «психически болен».

1 октября в Шанхае мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. В результате три человека погибли, еще 15 получили ранения. Нападавшего — 37-летнего мужчину по фамилии Линь — удалось задержать. Предварительно, мотивом нападения для него стала неблагоприятная финансовая ситуация.