Один человек погиб и 9 пострадали при стрельбе у университета в Теннесси

Один человек погиб и еще девять пострадали в результате стрельбы у кампуса Университета Теннесси в Ноксвилле, передает News Channel 5 со ссылкой на полицию.

Пострадавших, по его информации, госпитализировали. Сотрудники полицейского управления сообщили, что в больницы также доставили предполагаемых участников стрельбы.

Стрельба произошла на Джефферсон-стрит около 17:00 по местному времени во время празднования по случаю воссоединения выпускников, уточняет канал.

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