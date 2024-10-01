Три человека погибли при нападении мужчины с ножом в магазине в Шанхае

В Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета, сообщает Xinhua со ссылкой на полицию.

В результате атаки три человека погибли, еще 15 получили ранения. Травмы пострадавших не представляют угрозу их жизни, отмечает агентство.

Нападавшего — 37-летнего мужчину по фамилии Линь — полицейские задержали. По предварительным данным, мотивом нападения стала неблагоприятная финансовая ситуация подозреваемого. Расследование инцидента продолжается.

30 сентября в Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажира метро. Спор между двумя мужчинами произошел в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. Один из участников конфликта достал нож и нанес оппоненту — приезжему из Волгоградской области — резаную рану шеи.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Через несколько часов оперативники задержали подозреваемого по месту жительства. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство.