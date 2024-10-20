На северо-западе Москвы нашли останки человека
На северо-западе Москвы были найдены останки человека, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета в телеграм-канале.
Останки обнаружили в парке вблизи улицы Свободы в районе Тушино. В московской прокуратуре уточнили, что их нашли на берегу реки.
Следователи работают на месте и выясняют детали случившегося. СК начал проверку, планируется судебно-медицинская экспертиза.
В начале июня в ходе строительных работ под Крымским мостом в центре Москвы обнаружили части человеческого скелета. В середине того же месяца человеческие кости нашли в лесу около СНТ в районе бывшего села Покровского в Новой Москве.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов