На северо-западе Москвы нашли останки человека

На северо-западе Москвы были найдены останки человека, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета в телеграм-канале.

Останки обнаружили в парке вблизи улицы Свободы в районе Тушино. В московской прокуратуре уточнили, что их нашли на берегу реки.

Следователи работают на месте и выясняют детали случившегося. СК начал проверку, планируется судебно-медицинская экспертиза.

В начале июня в ходе строительных работ под Крымским мостом в центре Москвы обнаружили части человеческого скелета. В середине того же месяца человеческие кости нашли в лесу около СНТ в районе бывшего села Покровского в Новой Москве.