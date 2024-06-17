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Общество ,  
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В Новой Москве нашли человеческий скелет

Прокуратура Москвы: в лесу в селе Покровское нашли человеческий скелет

В лесу в Новой Москве обнаружили человеческие кости, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

«Около одного из СНТ в селе Покровское <...> обнаружены скелетированные останки человека», — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратур Троицкого и Новомосковского округов начали проверку находки, добавили в ведомстве.

Под Крымским мостом в Москве нашли скелет человека
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Фото:АГН «Москва»

В начале июня в ходе строительных работ под Крымским мостом в центре Москвы обнаружили части человеческого скелета. Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В ноябре 2023 года в 1-м Сетуньском проезде в столице во время работ на подземных коммуникациях нашли черепа и кости людей. Десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов нашли на глубине 3,5 м.

Теги
Москва останки прокуратура

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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