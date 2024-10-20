Над Орловской областью сбили еще четыре дрона
Силы ПВО сбили еще четыре украинских дрона над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
Ранее он писал о семи перехваченных беспилотниках.
Кроме того, еще один дрон был уничтожен над Брянской областью, написал губернатор Александр Богомаз. Это четвертый сбитый беспилотник за вечер и ночь, о первом из них глава региона сообщил в 20:46 мск.
Восемь дронов также были перехвачены вечером в Курской области.
Днем дроны-камикадзе атаковали село в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате сброса с одного из беспилотников взрывного устройства пострадала местная жительница.
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