Над Орловской областью сбили еще четыре дрона

Силы ПВО сбили еще четыре украинских дрона над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

Ранее он писал о семи перехваченных беспилотниках.

Кроме того, еще один дрон был уничтожен над Брянской областью, написал губернатор Александр Богомаз. Это четвертый сбитый беспилотник за вечер и ночь, о первом из них глава региона сообщил в 20:46 мск.

Восемь дронов также были перехвачены вечером в Курской области.

Днем дроны-камикадзе атаковали село в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате сброса с одного из беспилотников взрывного устройства пострадала местная жительница.