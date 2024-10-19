В Брянской области женщина получила ранение при ударе беспилотника

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В результате атаки дронов-камикадзе на село в Стародубском муниципальном округе Брянской области пострадала местная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз.

⠀

По его словам, у женщины легкое ранение, ей оказали медицинскую помощь. Кроме того, осколками поврежден фасад жилого дома. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

В течение 19 октября Брянская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночное время в регионе сбили 13 дронов, в результате падения обломков одного из беспилотников на чердаке нежилого здания начался пожар. Утром в области уничтожили еще четыре дрона, один из них врезался в нежилое здание.