Над тремя российскими регионами сбили 16 дронов

Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

Он уточнил, что при атаке никто не пострадал, повреждений нет.

Еще один беспилотник был уничтожен над Брянской областью, рассказал губернатор Александр Богомаз. Он также сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. В общей сложности в течение ночи и дня 19 октября над регионом были сбиты около 20 дронов.

Также об атаке беспилотников сообщил глава Курской области Алексей Смирнов. В 21:37 мск он написал, что над регионом были перехвачены восемь дронов, и отметил, что опасности атаки сохраняется. Спустя примерно час губернатор снова сообщил о работе ПВО в области.

Днем в результате атаки дронов-камикадзе на село в Стародубском муниципальном округе Брянской области пострадала местная жительница. Богомаз писал, что она получила легкое ранение при сбросе с беспилотника взрывного устройства.