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Военная операция на Украине ,  
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Над тремя российскими регионами сбили 16 дронов

Губернатор Смирнов: над Курской областью сбиты восемь дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

Он уточнил, что при атаке никто не пострадал, повреждений нет.

Еще один беспилотник был уничтожен над Брянской областью, рассказал губернатор Александр Богомаз. Он также сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. В общей сложности в течение ночи и дня 19 октября над регионом были сбиты около 20 дронов.

Также об атаке беспилотников сообщил глава Курской области Алексей Смирнов. В 21:37 мск он написал, что над регионом были перехвачены восемь дронов, и отметил, что опасности атаки сохраняется. Спустя примерно час губернатор снова сообщил о работе ПВО в области.

В Брянской области женщина получила ранение при ударе беспилотника
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Днем в результате атаки дронов-камикадзе на село в Стародубском муниципальном округе Брянской области пострадала местная жительница. Богомаз писал, что она получила легкое ранение при сбросе с беспилотника взрывного устройства.

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беспилотники дроны Орловская область Брянская область Курская область Александр Богомаз Андрей Клычков Алексей Смирнов
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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