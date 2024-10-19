Над тремя российскими регионами сбили 16 дронов
Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
Он уточнил, что при атаке никто не пострадал, повреждений нет.
Еще один беспилотник был уничтожен над Брянской областью, рассказал губернатор Александр Богомаз. Он также сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. В общей сложности в течение ночи и дня 19 октября над регионом были сбиты около 20 дронов.
Также об атаке беспилотников сообщил глава Курской области Алексей Смирнов. В 21:37 мск он написал, что над регионом были перехвачены восемь дронов, и отметил, что опасности атаки сохраняется. Спустя примерно час губернатор снова сообщил о работе ПВО в области.
Днем в результате атаки дронов-камикадзе на село в Стародубском муниципальном округе Брянской области пострадала местная жительница. Богомаз писал, что она получила легкое ранение при сбросе с беспилотника взрывного устройства.
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