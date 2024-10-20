ТАСС узнал одну из причин объявления Понасенкова иноагентом

Публицист Евгений Понасенков, признанный иноагентом, был внесен в соответствующий реестр в том числе из-за видеороликов о превосходстве «европейской государственности» над российской, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В документах говорится, что Понасенков в течение года начиная с 15 апреля 2022 года записал более 30 видео за пределами России, «преимущественно в Италии». Их контент «несет одну главную идею — превосходство европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем, путем всевозможных аллегорий, метафор и образов», цитирует агентство судебные материалы.

По данным ТАСС, из документов также следует, что Понасенков «неоднократно призывал» Россию равняться на государственное устройство европейских стран и «ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России».

Понасенков в иске об исключении из реестра иноагентов, поданном к Минюсту, попросил обязать ведомство провести внеплановую документарную проверку в отношении него. Он также напомнил о своих заявлениях о том, что не получал иностранных средств или какой-либо иностранной помощи в указанный период времени.

Минюст внес Понасенкова в реестр иноагентов 1 апреля 2022 года, а в июне того же года — его ООО «Первый научный». Спустя несколько недель после этого публицист сообщил, что уехал в Рим. Он пояснил, что это не «отъезд» из России, а его «обычный многолетний образ жизни».

ТАСС ранее со ссылкой на решение Замоскворецкого суда по иску Понасенкова к Минюсту сообщал, что блогер был объявлен иноагентом также по причине получения иностранного финансирования через российское издательство АСТ с мая 2019 года по январь 2022-го. Кроме того, еще одной причиной внесения публициста в реестр стало то, что он ссылался в своих соцсетях на СМИ, признанные иноагентами.