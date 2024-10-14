Суд назвал причину признания экс-следователя Качура иноагентом
Экс-сотрудника СК и блогера Кирилла Качура признали иноагентом из-за финансирования его работы из-за рубежа и публикаций с критикой действующей власти в соцсетях, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
По мнению суда, Качур занимался политической деятельностью через публикацию постов, в которых критиковал решения российских властей.
«Находится под иностранным влиянием, а именно иностранными источниками оказана поддержка в виде предоставления денежных средств, а также информационная помощь путем привлечения внимания к деятельности Качура», — указано в документах.
Кроме того, блогер является соучредителем ООО «Фирма «Ремо», на счета которой с ноября 2021 года по февраль 2022 года поступали деньги из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании, отмечено в материалах суда.
Качур работал следователем управления СК по Московской области, после стал блогером. Осенью 2022 года его заочно обвинили в хищении €3 млн и вымогательстве взятки в размере $1,6 млн у предпринимателей.
В ноябре 2023 года его объявили иноагентом. По версии Минюста, Качур «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации», а также распространял недостоверную информацию о политике властей.
Из-за нарушения порядка деятельности иноагента в сентябре 2024 года суд приговорил блогера к штрафу в размере 40 тыс. руб. Качур проживает за рубежом, находится в международном розыске.
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