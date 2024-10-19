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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров показал кадры с захваченным под Курском бронеавтомобилем

Кадыров показал кадры с захваченным под Курском бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV
Сюжет
Военная операция на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области бронированный автомобиль Oshkosh M-ATV, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

К сообщению он прикрепил видеозапись, на которой военные едут на этом бронеавтомобиле.

Бои в Курской области идут с 6 августа,когда украинские силы вторглись в регион.

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Фото:ТАСС

Oshkosh M-ATV - американский колесный бронеавтомобиль, разработанный и выпускавшийся с конца 2000-х годов компанией Oshkosh Corporation.

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Рамзан Кадыров Курская область бронеавтомобиль Ахмат
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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