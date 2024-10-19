Военком выстрелил из автомата во время конфликта с жителями Запорожья

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В Запорожье сотрудник военкомата открыл огонь из автомата во время конфликта с местными жителями, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Город Запорожье остается под контролем Киева.

На видео, опубликованном изданием, видно, как толпа людей стоит на улице и ругается с сотрудниками ТЦК (на Украине военкоматы называются территориальными центрами комплектования). Затем мужчина в военной форме подходит к машине, достает из нее оружие и один раз стреляет в воздух. Однако конфликт усиливается, и люди начинают толкать военного.

Как пишет «Страна.ua», военкомы проверяли у граждан документы, после чего между ними возник конфликт.

Последнее время сотрудники украинских военкоматов часто проводят массовые проверки среди граждан. «Страна.ua» отмечала, что это связано с «тотальным (до 70%) срывом планов по мобилизации».

Например, 14 октября в Харькове военкомы провели рейд в клубе, где должны были состояться выступления трех музыкальных групп True Tough, «Грунт пылает» и Mordox, и задержали музыкантов. Некоторым задержанным мужчинам вручили повестки, а звукорежиссера концерта отправили на обучение в войска.