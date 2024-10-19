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Общество ,  
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Трое россиян пострадали при пожаре в отеле в Анталье

Фото: Rita Image / Shutterstock
Фото: Rita Image / Shutterstock

Троим гражданам России после пожара в одном из отелей Антальи потребовалась медицинская помощь, сообщили РБК в генконсульстве России в Анталье.

По информации дипведомства, всего в отеле находилось около 100 россиян, из отеля их эвакуировали.

«Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы. Туристы переселены в другие отели», — говорится в сообщении.

Каких-либо иных обращений от россиян не поступало, отметили в генконсульстве.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее говорили, что пострадавших среди российских туристов нет.

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Фото:Crowne Plaza Antalya

18 октября в турецком отеле в районе Бельдиби в Кемере произошел пожар. Возгорание случилось в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort из-за скачка напряжения, узнал телеграм-канал Shot. По словам отдыхающих, они не сразу поняли, что произошел пожар, так как сигнализация не сработала.

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новости Турция Анталья пожар российские туристы
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