Трое россиян пострадали при пожаре в отеле в Анталье

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Троим гражданам России после пожара в одном из отелей Антальи потребовалась медицинская помощь, сообщили РБК в генконсульстве России в Анталье.

По информации дипведомства, всего в отеле находилось около 100 россиян, из отеля их эвакуировали.

«Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы. Туристы переселены в другие отели», — говорится в сообщении.

Каких-либо иных обращений от россиян не поступало, отметили в генконсульстве.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее говорили, что пострадавших среди российских туристов нет.

18 октября в турецком отеле в районе Бельдиби в Кемере произошел пожар. Возгорание случилось в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort из-за скачка напряжения, узнал телеграм-канал Shot. По словам отдыхающих, они не сразу поняли, что произошел пожар, так как сигнализация не сработала.