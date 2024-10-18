АТОР заявила, что российские туристы не пострадали при пожаре в Турции
В результате пожара, который вспыхнул в одном из отелей курортного города Анталья в Турции, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры сообщили, что по состоянию на 17:30 мск пострадавших в результате пожара в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort в Бельдиби нет», — говорится в заявлении.
Один из собеседников АТОР заявил, что туристам предлагают альтернативное размещение в другом отеле.
Информация о том, что при пожаре туристы оказались заблокированы в собственных номерах, проверяется.
Ранее о возгорании в турецком отеле написала газета Habertürk. Губернатор Антальи Хулуси Шахин заявил об эвакуации постояльцев отеля.
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