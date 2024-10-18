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АТОР заявила, что российские туристы не пострадали при пожаре в Турции

АТОР: российские туристы не пострадали при пожаре в турецком отеле в Бельдиби
Фото: Bilal Kocabas / Shutterstock
Фото: Bilal Kocabas / Shutterstock

В результате пожара, который вспыхнул в одном из отелей курортного города Анталья в Турции, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры сообщили, что по состоянию на 17:30 мск пострадавших в результате пожара в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort в Бельдиби нет», — говорится в заявлении.

Один из собеседников АТОР заявил, что туристам предлагают альтернативное размещение в другом отеле.

Информация о том, что при пожаре туристы оказались заблокированы в собственных номерах, проверяется.

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Фото:Depo Photos / Zumapress / Global Look Press

Ранее о возгорании в турецком отеле написала газета Habertürk. Губернатор Антальи Хулуси Шахин заявил об эвакуации постояльцев отеля.

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Турция туристы отели пожар АТОР
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