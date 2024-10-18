АТОР: российские туристы не пострадали при пожаре в турецком отеле в Бельдиби

АТОР заявила, что российские туристы не пострадали при пожаре в Турции

Фото: Bilal Kocabas / Shutterstock

В результате пожара, который вспыхнул в одном из отелей курортного города Анталья в Турции, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры сообщили, что по состоянию на 17:30 мск пострадавших в результате пожара в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort в Бельдиби нет», — говорится в заявлении.

Один из собеседников АТОР заявил, что туристам предлагают альтернативное размещение в другом отеле.

Информация о том, что при пожаре туристы оказались заблокированы в собственных номерах, проверяется.

Ранее о возгорании в турецком отеле написала газета Habertürk. Губернатор Антальи Хулуси Шахин заявил об эвакуации постояльцев отеля.