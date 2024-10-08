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Общество ,  
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В Анталье между россиянами разгорелся спор на €80 млн из-за отеля

Sabah: в Турции бывшие супруги из России начали имущественный спор на €80 млн
Фото: Crowne Plaza Antalya
Фото: Crowne Plaza Antalya

В турецком городе Анталье россияне, владеющие отелем Crowne Plaza в районе Коньяалты, открыли имущественный спор на €80 млн из-за акций, сообщила газета Sabah.

По информации издания, Арби Алаудинов, которому принадлежит 95% акций компании, подал заявление в суд против бывшей жены Аллы Алаудиновой и сына Ахмеда. По словам россиянина, он передал родственникам 5% акций на содержание. А они провели заседание совета директоров с поддельными документами и подписями.

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Алаудинов также заявил, что его бывшая жена и сын «устроили ему ловушку», подали на него жалобу по обвинению в оскорблении и угрозах. Это привело к тому, что он вынужден был уехать из Турции.

Экс-супруга и сын Алаудинова в свою защиту заявили, что он недавно передал 45% акций новой жене, пытаясь таким образом уклониться от ответственности.

Суд еще будет рассматривать это дело.

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