Sabah: в Турции бывшие супруги из России начали имущественный спор на €80 млн

В Анталье между россиянами разгорелся спор на €80 млн из-за отеля

Фото: Crowne Plaza Antalya

В турецком городе Анталье россияне, владеющие отелем Crowne Plaza в районе Коньяалты, открыли имущественный спор на €80 млн из-за акций, сообщила газета Sabah.

По информации издания, Арби Алаудинов, которому принадлежит 95% акций компании, подал заявление в суд против бывшей жены Аллы Алаудиновой и сына Ахмеда. По словам россиянина, он передал родственникам 5% акций на содержание. А они провели заседание совета директоров с поддельными документами и подписями.

Алаудинов также заявил, что его бывшая жена и сын «устроили ему ловушку», подали на него жалобу по обвинению в оскорблении и угрозах. Это привело к тому, что он вынужден был уехать из Турции.

Экс-супруга и сын Алаудинова в свою защиту заявили, что он недавно передал 45% акций новой жене, пытаясь таким образом уклониться от ответственности.

Суд еще будет рассматривать это дело.