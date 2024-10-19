Экс-участник Little Big сообщил, что у него исключили инфаркт и выписали
Бывший бэк-вокалист группы Little Big и лидер рок-группы Jane Air Антон Лиссов сообщил в телеграм-канале, что выписался из Мариинской больницы Санкт-Петербурга. По его словам, инфаркт не подтвердился.
«В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической) вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации», — написал он.
Свое решение 45-летний музыкант объяснил предстоящим концертом Jane Air в Рязани.
О том, что Лисcова госпитализировали в Мариинскую больницу, РБК писал накануне. РЕН ТВ сообщал, что у него были жалобы на боль в груди. По данным телеграм-канала Mash, экс-участник Little Big попал в реанимационное отделение больницы с подозрением на инфаркт.
Вечером того же дня музыкант опубликовал в телеграм-канале видео, на котором идет по улице. «Ну что, котаны, отставить панику, так просто вы от меня не отделаетесь», — написал он.
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