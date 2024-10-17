Вокалиста «Отпетых мошенников» Богомазова госпитализировали
Солист поп-группы «Отпетые мошенники» Игорь «Гарик» Богомазов попал в больницу, сообщила РБК его супруга Виктория.
«Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него. <...> Спасибо за ваше внимание, заботу и переживания», — рассказала супруга певца.
Она уточнила, что состояние здоровья артиста стабильное и он собирается уже в воскресенье вернуться к обычной деятельности.
Телеграм-канал Mash сообщил, что 49-летнему музыканту стало плохо на фоне перенесенной пневмонии. В частности, Богомазов жаловался врачам на слабость и артериальное давление, его госпитализировали в Москве.
Игорь Богомазов родился 31 августа 1975 года в Ленинграде. В декабре 1996 года он вместе с друзьями Сергеем Суровенко и Вячеславом Зинуровым («Том Хаос») создали группу «Отпетые мошенники».
В 2011 году Богомазов покинул коллектив, Суровенко и Зинуров объяснили это проблемой с алкоголем.
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