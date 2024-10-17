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Вокалиста «Отпетых мошенников» Богомазова госпитализировали

Игорь Богомазов
Игорь Богомазов (Фото: garikboggmzv / VK)

Солист поп-группы «Отпетые мошенники» Игорь «Гарик» Богомазов попал в больницу, сообщила РБК его супруга Виктория.

«Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него. <...> Спасибо за ваше внимание, заботу и переживания», — рассказала супруга певца.

Она уточнила, что состояние здоровья артиста стабильное и он собирается уже в воскресенье вернуться к обычной деятельности.

Телеграм-канал Mash сообщил, что 49-летнему музыканту стало плохо на фоне перенесенной пневмонии. В частности, Богомазов жаловался врачам на слабость и артериальное давление, его госпитализировали в Москве.

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Вячеслав Зинуров

Игорь Богомазов родился 31 августа 1975 года в Ленинграде. В декабре 1996 года он вместе с друзьями Сергеем Суровенко и Вячеславом Зинуровым («Том Хаос») создали группу «Отпетые мошенники».

В 2011 году Богомазов покинул коллектив, Суровенко и Зинуров объяснили это проблемой с алкоголем.

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