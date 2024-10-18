Фронтмен Jane Air Лисcов попал в больницу

Антон Лиссов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В пятницу, 18 октября, бывшего бэк-вокалиста музыкальной группы Little Big, а также фронтмена Jane Air Антона Лисcова госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в справочной медучреждения.

Телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источники сообщил состоянии артиста.

«Состояние у него стабильное. Были жалобы на боль в груди», — рассказал собеседник.

По данным телеграм-канала Mash, певец оказался в реанимационном отделении больницы с подозрением на инфаркт. Как отмечает канал, его доставили с жалобами на боль в груди и затрудненное дыхание.

В настоящее время Лиссов находится под наблюдением врачей. Но сам артист, как уточняет канал, просит его скорее выписать, так как у группы скоро концерт. По информации Mash, в скорую позвонила супруга исполнителя.

Телеграм-канал SHOT пишет, что состояние певца стабилизировали и его выпишут на следующей неделе. Лиссов также попросил врачей назначить ему амбулаторное лечение, однако медики порекомендовали певцу наблюдаться и ждать, когда будут сделаны все анализы и обследования.

РБК обратился за комментарием к представителю группы Jane Air

Антон Сергеевич Лиссов (при рождении Буренин) родился 17 августа 1979 года в Ленинграде.

В Little Big он выступал с 2013 года, а решил уйти, когда группа переехала в США в 2022 году. Лиссов остался в Петербурге и продолжил творчество в своей рок-группе Jane Air, которую он собрал в 1999 году вместе с Сергеем Макаровым.