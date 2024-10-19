В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству пластиковых окон

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В промышленной зоне в Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел днем 19 октября по адресу 2-я Краснодарская, д. 175.

До этого местный портал 161.ru сообщил, что в районе Машиностроительного переулка произошло возгорание. Телеграм-канал «Ростов главный» писал, что очевидцы слышали на промзоне взрыв, а затем увидели столб дыма.

МЧС привлекло к тушению 20 пожарных и четыре единицы техники.

«В 14:20 пожар локализован на 200 квадратных метрах. Проводится проливка и разбор конструкций. В 14:35 ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении ведомства. Полностью пожар потушили спустя примерно два часа после его начала.

16 октября в подмосковной Балашихе на шоссе Энтузиастов загорелось производственно-складское здание. Площадь пожара составила 300 кв. м. Пострадавших не было.