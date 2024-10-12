В Туле загорелся хлебзавод «Авангард», выпекавший пряники
В Туле загорелось производственное здание, огонь распространился по площади 850 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар начался в здании на улице Скуратовской.
«На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники», — отметили в МЧС.
В 12:53 мск в ведомстве объявили о локализации огня.
По информации портала 71.RU, возгорание началось в здании хлебного завода «Авангард». Очевидцы сообщили изданию, что дым от пожара заметен в разных частях города.
Хлебзавод «Авангард» был основан в 1997 году, здесь пекут хлебобулочные изделия, в том числе пряники. У завода три производственных объекта общей площадью 4 тыс. кв. м. На предприятии работают 600 человек.
В середине октября в Красноярском крае загорелся склад, где хранили более 3 тыс. т гороха. Возгорание удалось локализовать на 2,4 тыс. кв. м менее чем за два часа. Для тушения привлекли 16 пожарных и шесть единиц техники.
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