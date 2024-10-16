В подмосковной Балашихе загорелся склад
На западе Московской области в городе Балашиха загорелось производственно-складское здание, сообщила пресс-служба МЧС России.
«На Шоссе Энтузиастов горит производственно-складское здание на 300 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлекли более 60 пожарных и 18 единиц техники.
В 8:22 мск в МЧС сообщили о локализации пожара.
Ранее 13 октября в Москве произошел пожар в «Очаковских банях», загорелся третий этаж. Сотрудники МЧС России эвакуировали и передали врачам трех человек, включая ребенка.
Еще 30 человек покинули здание самостоятельно. Площадь пожара составила 5 кв. м, огонь потушили. В ликвидации участвовали 26 человек и 8 единиц техники.
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