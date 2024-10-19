Боррель сообщил о планах обсудить с министрами G7 удары ВСУ вглубь России

Встреча министров обороны G7 в Неаполе (Фото: Presidenza del Consiglio dei Ministri / Reuters)

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель обсудит в Неаполе с министрами обороны стран G7 разрешение Украине наносить удары по территории России.

По его словам, внутри ЕС нет договоренности по этому вопросу, так как некоторые страны поддерживают это разрешение, а другие — нет.

«Такие решения принимают страны самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — сказал Боррель перед встречей с министрами (цитата по «РИА Новости»).

Об отсутствии на Западе консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений для ударов вглубь России говорил и президент США Джо Байден. Вашингтон такого разрешения Киеве до сих пор не дал.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИДа России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.