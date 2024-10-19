У Запада нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений для ударов вглубь России, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции перед вылетом в загородную резиденцию в штат Делавэр.

«В сфере внешней политики никогда не бывает такого, чтобы «я никогда не меняю своего мнения». Прямо сейчас консенсуса по вопросу дальнобойного оружия нет», — сказал Байден.

Журналисты утонили, какое событие станет причиной для президента изменить свое решение по ударам по российским регионам. По словам политика, он не намерен строить догадки по этой теме.

Президент США также выразил готовность продолжать поддерживать Украину.

Последние несколько месяцев западные страны ведут дискуссии по поводу возможности разрешить Украине использовать переданное ими оружие для атак на российские регионы. Власти США неоднократно заявляли, что не давали Украине разрешения использовать американское оружие для ударов по России. Президент Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по российским регионам «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.