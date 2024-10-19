На Сахалине нашли тело третьего погибшего с перевернувшегося судна

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Спасатели обнаружили тела троих человек после инцидента на грузовом судне «Григорий Ловцов», которое перевернулось у берегов Корсаковского района Сахалина, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела троих человек, один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали», — отметили в ведомстве. Поиски еще двоих человек продолжаются.

Ранее ведомство писало о двух погибших и пострадавшем.

Как рассказали РБК в пресс-службе регионального главка МЧС, в настоящее время спасательную операцию приостановили из-за непогоды. Днем спасатели обнаружили тело мужчины и передали его полиции для идентификации.

«Григорий Ловцов», который перевозил щебень и песок, перевернулся утром 18 октября. На борту находились восемь человек. Следователи завели дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности на транспорте).