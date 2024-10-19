На Сахалине к поискам экипажа «Григория Ловцова» привлекли вертолет

Вертолет Ми-8 с тремя спасателями вылетел в район Корсаковского порта Сахалина, где ранее перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

Комментируя состояние спасенных членов экипажа, глава региона отметил, что один из них находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, второго из трех пациентов выписали из стационара. «Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул он.

«Григорий Ловцов», который перевозил щебень и песок, перевернулся утром 18 октября. На борту находились семь членов экипажа, троих спасли, еще два человека погибли. Поиски продолжаются.

Следователи завели дело по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности на транспорте; предусматривает разные сроки лишения свободы в зависимости от подпункта.

В январе 2022 года судно «Григорий Ловцов» застряло во льдах в Охотском море и подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса. Тогда всех удалось спасти.