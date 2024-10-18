Два человека с перевернувшегося у Сахалина судна погибли
Погибли два человека, находившихся на грузовом судне «Григорий Ловцов», которое перевернулось у берегов Корсаковского района Сахалина. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщило, что еще одного человека госпитализировали, четверых ищут.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности на транспорте; предусматривает разные сроки лишения свободы в зависимости от подпункта).
Судно опрокинулось около 14:00 по местному времени (6:00 мск) при входе в порт Корсаков, сообщила ранее прокуратура.
«Григорий Ловцов» перевозил щебень и песок.
В январе 2022 года судно «Григорий Ловцов» застряло во льдах в Охотском море и подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса. Тогда всех удалось спасти.
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