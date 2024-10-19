На Ладожском озере два человека погибли из-за опрокидывания лодки
Двое мужчин погибли после опрокидывания моторной лодки на Ладожском озере, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Прокуратура начала проверку.
Как сообщала аварийно-спасательная служба Ленинградской области, трое мужчин должны были вернуться с озера 17 октября. На следующий день спасатели нашли перевернутую лодку — рядом с ней был мужчина, которого передали медикам. Кроме того, спасатели достали тела двух погибших.
«В результате происшествия двое мужчин скончались, один находится в больнице», — уточняет прокуратура. Ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
В середине октября у берегов Камчатки нашли лодку с пропавшими два месяца назад туристами — из трех человек выжил только один мужчина, а его брат и 16-летний племянник погибли. Выжившего — Михаила Пичугина — госпитализировали, он идет на поправку.
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