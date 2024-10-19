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Общество ,  
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Число погибших при взрыве газа Тамбовской области выросло до трех

Обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрыва газа в доме в тамбовском Кирсанове, сообщило МЧС. Всего погибло три человека, еще двое пострадали. После взрыва начался пожар, его потушили. Два этажа частично обрушились
Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

При разборе конструкций дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел пожар после взрыва газа, нашли тело еще одного погибшего, сообщает МЧС.

До этого губернатор Максим Егоров заявил о двух погибших и восьми госпитализированных.

«Всего пострадали 5 человек, из них 3 — погибли», — уточнили в МЧС.

Взрыв произошел в 4:55 мск на четвертом этаже дома по адресу: улица Коммунистическая, дом 29. Людей эвакуировали из здания. В 8:05 МЧС сообщило, что пожар потушилина 150 кв. м. Повреждены четвертый и пятый этажи дома.

В Тамбовской области из-за взрыва газа в многоэтажке пострадали два этажа
Общество

Тамбовское управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Там добавили, что верхние этажи дома частично обрушились. 

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Тамбовская область МЧС погибшие пожар взрыв газа
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