Число погибших при взрыве газа Тамбовской области выросло до трех
При разборе конструкций дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел пожар после взрыва газа, нашли тело еще одного погибшего, сообщает МЧС.
До этого губернатор Максим Егоров заявил о двух погибших и восьми госпитализированных.
«Всего пострадали 5 человек, из них 3 — погибли», — уточнили в МЧС.
Взрыв произошел в 4:55 мск на четвертом этаже дома по адресу: улица Коммунистическая, дом 29. Людей эвакуировали из здания. В 8:05 МЧС сообщило, что пожар потушилина 150 кв. м. Повреждены четвертый и пятый этажи дома.
Тамбовское управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Там добавили, что верхние этажи дома частично обрушились.
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