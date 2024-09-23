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Технологии и медиа ,  
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«Лаборатория Касперского» нашла троян Necro в модификации WhatsApp

Троян Necro нашли в модифицированном приложении WhatsApp для Android, которое скачивалось не из Google Play Market. Однако зараженные этим вирусом программы были найдены и в официальном магазине, рассказали эксперты
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В некоторых Android-приложениях, загруженных из магазина Google Play и с неофициальных площадок, «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносный троян Necro, рассказали РБК в компании.

«Это загрузчик для Android, который скачивает и запускает на зараженном смартфоне другие вредоносные компоненты в зависимости от того, какие команды дадут создатели троянца. В рамках этой вредоносной кампании решения «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки Necro на пользователей в России, Бразилии, Вьетнаме, Эквадоре и Мексике», — сообщили эксперты.

В «Касперском» сообщили, что троян может загружать на телефон модули, скрытно показывающие на нем рекламу и кликающие ее, а также пересылающие интернет-трафик; открывать в невидимых окнах произвольные ссылки в WebView и исполнять там произвольный JavaScript-код; скачивать исполняемые файлы и сторонние приложения; оформлять платные подписки. Зараженный смартфон также может быть использован для посещения запрещенных ресурсов и как часть прокси-ботнета.

Вирус был обнаружен в неофициальном приложении Spotify Plus, измененной версии WhatsApp, модификациях игр Minecraft, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer. Среди программ, которые можно скачать в Google Play, троян был найден в приложении для улучшения снимков Wuta Camera, а также в браузере Max Browser. «Necro попал в приложения в составе непроверенного рекламного модуля», — объяснили эксперты. Google удалила вредоносный код из Wuta Camera, а Max Browser — из магазина. Но в сторонних приложениях все еще можно столкнуться с Necro, предупредили в компании.

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Фото:РБК

Necro «Лаборатория Касперского» обнаруживает не впервые. В 2019 году компания сообщала о выявлении вируса в приложении для распознавания документов CamScanner, после чего Google на время убрала его из своего магазина, а разработчики затем удалили вредоносный код из него. В «Касперском» отметили, что скачивание приложений из официальных магазинов не всегда может защитить от заражения телефона вредоносным ПО, поэтому следует использовать антивирус и периодически сканировать устройство.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
троян Whatsapp «Лаборатория Касперского»
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