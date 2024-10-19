МЧС показало кадры с места взрыва газа в Тамбовской области
В Кирсанове Тамбовской области спасатели работают на месте взрыва газа в пятиэтажке, сообщает пресс-служба МЧС.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что из квартир на четвертом и пятом этажах дома идут клубы дыма. Кроме того, обрушились несколько балконов, в том числе на третьем этаже, — обломки лежат у подъезда.
Как уточнили в МЧС, пожар удалось локализовать на площади 150 кв. м, в настоящее время его полностью потушили. С жильцами дома работают психологи, ведомство подготовило пункты временного размещения на 60 человек.
Глава региона Максим Егоров ранее сообщил о двух погибших и восьми пострадавших. МЧС в свою очередь заявило о четырех пострадавших и пяти спасенных жильцах.
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