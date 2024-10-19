«Страна» сообщила о поджоге автобуса для отправки в ВСУ в Кривом Роге
В Кривом Роге неизвестные подожгли автобус, который волонтер хотел отправить в зону боевых действий, сообщило издание «Страна.ua».
По словам владельца автобуса, транспортное средство подожгли подростки. Передняя часть автобуса сильно обгорела.
Поджоги автомобилей военных на Украине, в частности принадлежащих сотрудникам военкоматов, происходят регулярно.
Так, в сентябре украинская полиция задержала в Киевской и Сумской областях троих мужчин, причастных к поджогам автомобилей. Против них завели уголовные дела.
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