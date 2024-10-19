 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Харьковская ВГА заявила о контроле России над 50 населенными пунктами

Ганчев: Россия контролирует 50 населенных пунктов Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные контролируют около 50 населенных пунктов Харьковской области, сообщил «РИА Новости» глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«В целом около 50 населенных пунктов сейчас находятся под контролем Вооруженных сил России. Часть из них, которая в непосредственной близости находится с линией боевого соприкосновения, является по факту серой зоной», — сказал он. Ганчев добавил, что у ВГА есть доступ в 34 населенных пункта, расположенных в Купянском районе области.

Купянск: что это за город и каково его стратегическое значение
База знаний
Виды Купянска

Российские военные заняли Купянск в феврале 2022 года, в сентябре того же года он перешел под контроль Украины. Бои вблизи этого района продолжаются.

В середине октября 2024 года глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию в Купянске и близлежащих населенных пунктах региона.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Виталий Ганчев Харьковская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Харьковские власти объявили обязательную эвакуацию из Купянска
Политика
В Харьковской области начнут принудительно вывозить детей из-под Купянска
Политика
Авиация нанесла удар по пункту дислокации наемников в Харьковской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Харьковская ВГА заявила о контроле России над 50 населенными пунктамиПолитика, 08:48
В Тамбовской области из-за взрыва газа в многоэтажке пострадали два этажаОбщество, 08:31
Патологоанатом назвал причиной смерти лидера ХАМАС огнестрельное ранениеПолитика, 08:26
«Страна» сообщила о конфликте в кафе Киева из-за разговоров на русскомОбщество, 08:11
На Сахалине к поискам экипажа «Григория Ловцова» привлекли вертолетОбщество, 07:50
В Минобороны сообщили о 16 сбитых над российскими регионами дронахПолитика, 07:27
При взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области погибли двоеОбщество, 07:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
NYT рассказала о секретной тюрьме в Бангладеш под названием «Дом зеркал»Политика, 07:22
В Киеве сработала ПВОПолитика, 07:20
ТАСС узнал об особой сложности в деле Тимура ИвановаОбщество, 07:04
Глава Брянской области сообщил о возгорании после атаки семи дроновПолитика, 06:58
Экспорт из Китая в Россию в сентябре достиг нового рекордаЭкономика, 06:25
Дипломаты на Кубе призвали россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаутаПолитика, 06:11
Богомаз сообщил об отражении атаки дронов на Брянскую областьПолитика, 05:49