Харьковская ВГА заявила о контроле России над 50 населенными пунктами
Российские военные контролируют около 50 населенных пунктов Харьковской области, сообщил «РИА Новости» глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«В целом около 50 населенных пунктов сейчас находятся под контролем Вооруженных сил России. Часть из них, которая в непосредственной близости находится с линией боевого соприкосновения, является по факту серой зоной», — сказал он. Ганчев добавил, что у ВГА есть доступ в 34 населенных пункта, расположенных в Купянском районе области.
Российские военные заняли Купянск в феврале 2022 года, в сентябре того же года он перешел под контроль Украины. Бои вблизи этого района продолжаются.
В середине октября 2024 года глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию в Купянске и близлежащих населенных пунктах региона.
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