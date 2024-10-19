Харьковская ВГА заявила о контроле России над 50 населенными пунктами

Российские военные контролируют около 50 населенных пунктов Харьковской области, сообщил «РИА Новости» глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«В целом около 50 населенных пунктов сейчас находятся под контролем Вооруженных сил России. Часть из них, которая в непосредственной близости находится с линией боевого соприкосновения, является по факту серой зоной», — сказал он. Ганчев добавил, что у ВГА есть доступ в 34 населенных пункта, расположенных в Купянском районе области.

Российские военные заняли Купянск в феврале 2022 года, в сентябре того же года он перешел под контроль Украины. Бои вблизи этого района продолжаются.

В середине октября 2024 года глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию в Купянске и близлежащих населенных пунктах региона.