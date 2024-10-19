В Тамбовской области из-за взрыва газа в многоэтажке пострадали два этажа
В результате взрыва газа в жилом доме в тамбовском городе Кирсанов оказались повреждены четвертый и пятый этажи пятиэтажки, сообщает пресс-служба МЧС.
Пожар, вспыхнувший после взрыва, потушили на площади 150 кв. м. По предварительным данным, пострадали четыре человека, из них двое погибли. Специалисты МЧС спасли пять жильцов, добавили в ведомстве.
Глава региона Максим Егоров ранее сообщил о восьми пострадавших.
Ранее, 13 октября, взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Уфе. В результате пострадали два человека, их доставили в больницу. Повреждения получили окна и входная группа подъезда, рассказали в МЧС. Позднее следователи задержали одного из пострадавших — его заподозрили в покушении на убийство соседа при помощи взрыва газа.
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