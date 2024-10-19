При взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области погибли двое

Два человека погибли при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщил губернатор региона Максим Егоров в телеграм-канале.

Взрыв произошел в 4:55 мск на четвертом этаже дома по адресу: улица Коммунистическая, дом 29. Людей эвакуировали из здания. В 5:41 мск пожар локализовали.

«На настоящий момент за медицинской помощью обратились 8 жильцов, которые были доставлены в медицинское учреждение, 5 человек от госпитализации отказались. По предварительной информации, 2 человека погибли. На месте работают все необходимые службы. Всем жильцам оказывается необходимая помощь», — написал Егоров.

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